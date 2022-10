Return to Monkey Island di Ron Gilbert è arrivato da un po', riprendendo dopo il misterioso finale di Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. Ha ricevuto eccezionali consensi dalla critica dal lancio il mese scorso per PC e Nintendo Switch e, secondo un nuovo tweet dell'editore Devolver Digital, anche le vendite sono buone.

Secondo Stan S. Stanman, Return to Monkey Island è il gioco più venduto della serie. Sebbene i dati sulle vendite non siano stati forniti, potrebbe essere difficile confrontarli con i titoli precedenti, date le epoche in cui sono stati rilasciati. Tuttavia, è una buona notizia per lo sviluppatore Terrible Toybox.

Return to Monkey Island presenta Guybrush Threepwood come protagonista, mentre i giocatori esplorano le isole nuove e quelle conosciute dai fan per scoprire il segreto di Monkey Island. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet celebrativo.

Return to Monkey Island released one month ago today and Stan is proud to announce that it's the fastest selling game in the legendary series! pic.twitter.com/Kl8ZU15QYu — Devolver Digital (@devolverdigital) October 19, 2022

Return to Monkey Island è disponibile su PC e Nintendo Switch.

Fonte: Nintendo Life