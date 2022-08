Risen, il gioco per Xbox 360 in arrivo su PS4, Xbox One e Switch?

Secondo la German Entertainment Software Self-Regulation Body (USK), il titolo RPG d'azione open world del 2009 Risen è stato valutato nel paese per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.

Secondo la descrizione, il gioco è stato valutato il 19 luglio 2022 con il suo editore impostato come THQ Nordic, lo stesso team che ha pubblicato il gioco in origine. Ovviamente per ora non c'è nessuna comunicazione ufficiale, ma questa valutazione potrebbe suggerire che il gioco è previsto per una qualche forma di lancio in futuro. Per ora, non ci resta che speculare su cosa potrebbe significare questa valutazione.

Risen è un gioco di ruolo open world ambientato in "un mondo fantasy duro, crudo e atmosferico in cui ogni azione ha una conseguenza".

Risen, first released for Xbox 360 and PC in October 2009, has been rated for PS4, Xbox One, and Switch in Germany, published by THQ Nordic: https://t.co/7Eb1GkNwN1



Gematsu page: https://t.co/64CvaPpCF8 pic.twitter.com/I4YlLZoYIB — Gematsu (@gematsu) August 3, 2022

Per adesso non ci resta quindi che attendere eventuali informazioni ufficiali su questo titolo. Ricordiamo che THQ Nordic terrà un evento il 12 agosto sui giochi di prossima uscita e magari la nuova versione di Risen verrà annunciata proprio lì.

Fonte: Nintendo Life