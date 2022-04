Rocket League potrebbe avere un rivale chiamato Gravity Goal in sviluppo presso 2K

Un rivale di Rocket League potrebbe essere in sviluppo da 2K Games, se si deve credere a un nuovo rumor. Il report arriva da Exputer, dove Tom Henderson afferma che l'editore sta sviluppando specificamente un nuovo gioco per indirizzare il pubblico di Rocket League.

Questo gioco, apparentemente chiamato "Gravity Goal", vedrebbe i giocatori che tentano di colpire una palla nella porta di un avversario, mentre guidano su motociclette futuristiche descritte come "simili a TRON". Si tratta di una leggera modifica alla formula che offre Rocket League, in cui i giocatori usano le auto da anni per inseguire gli avversari in un'arena.

Proprio come Rocket League, però, Gravity Goal avrà presumibilmente modalità 1v1, 2v2 e 3v3, ma le moto del giocatore saranno apparentemente in grado di lanciare "dischi rotanti" in modo da infliggere danni.

In questo momento, il report afferma che non esiste una data di uscita definitiva per Gravity Goal. Tuttavia, 2K avrebbe messo la nuova avventura in alpha alla fine dell'anno scorso, quindi è possibile che possa essere rivelato relativamente presto. Quando verrà lanciato, arriverà su piattaforme PC, PlayStation e Xbox.

Per adesso si tratta comunque di rumor: non ci resta che attendere e vedere se il gioco verrà annunciato ufficialmente in futuro.

Fonte: Exputer