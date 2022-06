Scarface 2, spunta un video gameplay inedito del sequel cancellato

Lo scorso maggio avevamo condiviso alcune immagini e concept art del titolo Scarface 2, chiamato Scarface Empire e in seguito cancellato da Radical Entertainment. Ora, il canale YouTube Mafia Game Videos ha pubblicato un video gameplay inedito di questo progetto che non ha mai visto la luce.

Radical Entertainment è lo studio dietro The Simpsons: Hit & Run, Prototype e Prototype 2. Nel 2005, Vivendi Universal, che possiede i diritti di Scarface, ha acquisito lo studio. Poi, nel 2008, è stato acquisito da Activision.

Questo video mostra alcuni degli ambienti del gioco, nonché i suoi sistemi di combattimento e di guida. Oltre a questo ci sono anche alcune meccaniche di gioco che però come possiamo vedere sono work in progress. Da quel poco che si sa, Scarface Empires si sarebbe svolto dopo gli eventi del primo gioco. Il titolo utilizzava una versione pesantemente modificata del motore utilizzato su Prototype.

Per adesso dobbiamo goderci questi piccoli video del progetto cancellato in quanto per adesso non ci sono piani per un suo eventuale ritorno.

Fonte: Wccftech