Sea of Stars uscirà anche su PlayStation il prossimo anno

Sea of Stars, il prossimo gioco dei creatori di The Messenger, è in arrivo su console PlayStation, oltre che su Switch e PC.

La notizia arriva insieme a un nuovo trailer che offre un nuovo sguardo al sistema di combattimento del gioco.

Il gioco di ruolo di ispirazione retrò è fortemente influenzato da Chrono Trigger e include un combattimento a turni senza incontri casuali.

Il gioco prende anche spunto da Super Mario RPG, con colpi a tempo sincronizzati con animazioni per ottenere danni e difese extra.

I nemici avranno dei blocchi elementali sulle loro barre della salute che dovranno essere "spezzati" usando danni di un certo tipo.

Ci sono ulteriori livelli con la possibilità di scambiare i membri del party, mosse combo che combinano le abilità dei personaggi (molto in stile Chrono Trigger) e attacchi potenziati per aumentare i danni.

Inoltre, i giocatori che acquistano il gioco su PlayStation avranno accesso sia alla versione PS4 che a quella PS5.

Il gioco è stato recentemente rinviato al 2023, dopo che in precedenza l'uscita era prevista per quest'anno.

Fonte: Eurogamer.net.