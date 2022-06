Shadowrun Trilogy si mette in mostra con tre nuovi video di gameplay

Shadowrun Trilogy è stato rilasciato su Nintendo Switch questa settimana, tuttavia oggi è stato rilasciato un trailer che mostra in azione tutti i titoli presenti in questa collezione, ovvero Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall – Director’s Cut e Shadowrun Hong Kong – Extended Edition, disponibile sullo store digitale della console nipponica.

La collezione comprende i tre titoli di cult dedicati a questo RPG strategico ambientato in futuro cyberpunk distopico dove la magia si è risvegliata riportando in vita creature presenti solo nella fantasia. Shadowrun nasce come gioco da tavola oltre 30 anni fa e ha guadagnato una folta schiera di fan nel corso del tempo.

La riedizione di questi tre titoli offre a molti giocatori l’occasione per provarli o rigiocarli, a seconda dell’età anagrafica. Sicuramente si tratta di titoli che potranno piacere a molti affezionati al mondo degli RPG.

Chissà se in futuro ci sarà un nuovo capitolo della saga. Non ci resta che attendere e sperare.

Fonte : Nintendoeverything