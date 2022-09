Silent Hill 2 Remake al centro dei rumor tra esclusività per PlayStation e molti altri dettagli

Ormai le indiscrezioni sul vociferato remake di Silent Hill sono all'ordine del giorno e, anche oggi, vi riportiamo alcuni rumor sul chiacchierato progetto che dovrebbe essere in cantiere presso Bloober Team.

Se pochi giorni fa sono comparse alcune immagini leak, ora sono emerse altre informazioni sul remake da una slide interna.

Nonostante si tratti di una slide decisamente dubbia, al suo interno ci sono alcune informazioni sulla presunta esclusività per PlayStation e dettagli sui cambiamenti apportati rispetto al titolo originale.

Stando a quanto emerso, dunque, Silent Hill 2 Remake dovebbe essere un'esclusiva console PS4 e PS5 per un anno e, al lancio, il gioco dovrebbe essere disponibile anche su PC.

Secondo questa slide, Silent Hill 2 è solo uno di tre progetti di Konami per far rinascere la serie horror, dato che in cantiere ci sarebbero un Silent Hill 5 e altri progetti più piccoli chiamati "Silent Hill Short Stories", che dovrebbero essere sviluppati da alcuni team indie.

Il remake del secondo capitolo, inoltre, vedrà alcune importanti modifiche. Ad esempio, IA e animazioni saranno riprogettate, saranno inseriti nuovi puzzle ed enigmi, e saranno aggiunti due finali tutti nuovi.

Come già detto, questa slide è abbastanza dubbia, quindi la notizia deve essere classificata come rumor. Non resta che attendere conferme o smentite da parte di Konami.

