Square Enix: 'Studio Onoma' potrebbe essere un nuovo studio occidentale del publisher

Studio Onoma sembra essere un nuovo studio occidentale del publisher giapponese di Final Fantasy, Square Enix.

Lo studio ha depositato un marchio per lo studio la scorsa settimana sul Canadian Trademarks Database.

Secondo la domanda per il marchio, Studio Onoma si occuperà principalmente di progettare, sviluppare e pubblicare software per computer e videogiochi.

Potrà inoltre produrre vari prodotti, tra cui guide strategiche, giocattoli, giochi e "in particolare action figure, [e] giochi portatili".

Il richiedente del marchio è indicato come Square Enix Newco Limited, una società di recente costituzione con sede a Londra, nel Regno Unito.

Secondo Companies House, Square Enix Newco è stata costituita il 19 aprile 2022. La natura della sua attività è indicata come "pubblicazione di giochi per computer".

A maggio la società svedese Embracer ha annunciato di aver accettato di acquisire per 300 milioni di dollari gran parte del ramo di sviluppo occidentale di Square Enix, tra cui Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Square Enix Montreal e un catalogo di IP tra cui Tomb Raider, Deus Ex e Thief.

Allo stesso tempo, Square Enix ha dichiarato che continuerà a pubblicare alcuni giochi occidentali.

"In futuro, la funzione di sviluppo della società comprenderà i suoi studi in Giappone, Square Enix External Studios e Square Enix Collective", ha dichiarato.

"Gli studi all'estero continueranno a pubblicare franchise come Just Cause, Outriders e Life is Strange".

Poco dopo, Square Enix ha dichiarato di voler rimodellare il suo portfolio di intrattenimento digitale in parte attraverso la creazione di nuove IP e "aumentando le capacità di sviluppo dei giochi attraverso la creazione di nuovi studi, M & A, ecc".

Il marchio Studio Onoma appena scoperto suggerisce che Square Enix sta già pianificando la creazione di nuovi studi occidentali mentre è ancora in procinto di vendere quelli precedentemente posseduti.

Fonte: VGC.