Star Wars Eclipse e lo Star Wars Day celebrati da Quantic Dream con avatar e immagini per i fan

Nonostante le notizie dello sviluppo travagliato e l'uscita prevista tra molto tempo ancora, Quantic Dream ha deciso di celebrare oggi lo Star Wars Day con un piccolo regale per i fan.

Se vi aspettavate un nuovo trailer o un'ipotetica finestra di lancio rimarrete delusi purtroppo. Ciò nonostante il team di Quantic Dream ha voluto omaggiare una delle giornate più importanti per i fan del franchise con un kit che racchiude alcune interessanti chicche.

Innanzitutto nel pacchetto che potete scaricare a titolo gratuito sono presenti una serie di wallpaper suddivisi sia per PC che per dispositivi mobile. Non solo, ma il team ha anche condiviso una serie di avatar e banner suddivisi per ogni social che utilizzate: Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e YouTube. L'annuncio è stato fatto via Twitter e di seguito potete trovare anche il link diretto che vi consentirà di scaricare il pacchetto.

ICYMI, check out the #StarWarsEclipse digital fan kit here to dress up your screens, updated with a brand new wallpaper: https://t.co/oUXWgMXmE8



And #MayThe4thBeWithYou! pic.twitter.com/F8rAhJDqtH — Quantic Dream (@Quantic_Dream) May 4, 2022

Lo Star Wars Day è in pieno svolgimento e ci aspettiamo che altri studi di sviluppo che stanno lavorando a giochi di Star Wars diano il loro contributo.