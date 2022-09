Star Wars Eclipse sarà un'avventura action con tutti gli elementi dei giochi Quantic Dream

Tra tutti i giochi di Star Wars in sviluppo, ce n'è uno che suscita particolare entusiasmo tra i fan. Si tratta di Star Wars Eclipse, l'action adventure preparato da Quantic Dream, team conosciuto per Heavy Rain e Detroit Become Human per citarne un paio.

Annunciato a dicembre 2021, Star Wars Eclipse è un'avventura d'azione ambientata nel periodo dell'Alta Repubblica, cioè, molto prima degli eventi visti in Star Wars: La Minaccia Fantasma. In un'intervista con IGN, il CEO di Quantic Dream discute del tono narrativo e di gameplay che avrà Star Wars Eclipse. La chiave sarà combinare il tocco dello studio di David Cage con una maggiore componente action.

Guillaume de Fondaumiere svela che Star Wars Eclipse sarà il titolo Quantic Dream con più action, anche se logicamente la narrazione e il processo decisionale avranno un peso non indifferente. "Con Star Wars Eclipse manterremo sicuramente gli elementi fondamentali di un gioco Quantic Dream, ovvero una storia molto forte, personaggi molto forti, più personaggi giocabili e, naturalmente, dando ai giocatori la possibilità di cambiare, attraverso le loro azioni e decisioni, come si svolge la storia" ha dichiarato il boss di Quantic Dream.

Tuttavia, de Foundaumiere insiste sul fatto che si tratta di un'avventura d'azione, caratterizzata da intensi combattimenti con spada laser, inseguimenti, scontri a fuoco e simili. "Laddove la formula sta cambiando, abbiamo detto molto chiaramente che stiamo facendo un'avventura d'azione, quindi anche gli elementi dell'azione saranno molto importanti. Questo è qualcosa di cui possiamo parlare in futuro, ma tenete presente che si tratta di un'avventura d'azione".

Star Wars Eclipse è attualmente in via di sviluppo e per adesso non c'è ancora una data di uscita.

Fonte: Eurogamer