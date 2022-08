Star Wars Eclipse è solo l'inizio: Quantic Dream presenterà un nuovo gioco alla Gamescom

Secondo alcune fonti, Quantic Dream rivelerà un nuovo gioco alla Gamescom. Il gioco sarà mostrato durante una presentazione dietro le quinte dell'evento, ma al momento non è chiaro se il gioco sarà presente o meno all'Opening Night Live.

Al momento è stato confermato un solo progetto in sviluppo presso Quantic Dream: Star Wars Eclipse, rivelato durante i The Game Awards nel dicembre 2021.

Oltre a Star Wars Eclipse, però, una fonte a conoscenza di alcuni giochi in fase di sviluppo presso lo studio ha dichiarato che il team sta attualmente lavorando ad almeno tre progetti individuali: Star Wars Eclipse, Spellcaster e Dreamland.

Spellcaster è un nuovo gioco mobile in fase di sviluppo in collaborazione con Netease, mentre l'altro gioco, Dreamland, è un gioco fantasy medievale in fase di sviluppo dal 2015.

Non resta che attendere l'apertura della Gamescom per saperne di più.

Fonte: Tryhardguides.