Starfield, Fallout e The Elder Scrolls tra i giochi Bethesda...tutti da colorare!

Nella giornata di ieri, per celebrare il National Coloring Book Day, Bethesda ha pubblicato una serie di immagini per i fan da colorare.

Queste immagini ci mostrano Fallout, DOOM, Starfield e The Elder Scrolls protagonisti di questa interessante iniziativa. Ovviamente Starfield è uno dei giochi più attesi dai fan in questo momento e ovviamente non poteva mancare all'appello.

Le immagini possono essere scaricate e stampate in modo che i giocatori diano spazio alla propria creatività sia usando pastelli o pennarelli che attraverso l'arte digitale. Un buon modo per "passare il tempo" in attesa di ulteriori informazioni su Starfield.

It’s #NationalColoringBookDay. 🖍️



Here are a few coloring pages from our worlds to make your own! pic.twitter.com/6fvavhPa99 — Bethesda (@bethesda) August 2, 2022

Il nuovo gioco di Bethesda è stato il protagonista di un lungo video gameplay durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase di giugno, dove abbiamo potuto vedere alcuni dettagli su questo immenso e sicuramente ambizioso titolo.

Starfield non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare agli inizi del 2023.