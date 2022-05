Starfield e Redfall rinviati: arriva il commento di Phil Spencer

Come saprete, nella giornata di ieri Bethesda ha annunciato che Starfield e Redfall sono stati rinviati al 2023.

Starfield originariamente doveva arrivare l'11 novembre su PC e Xbox Series X/S, mentre la data di lancio di Redfall doveva ancora essere annunciata.

Ovviamente, i fan sono rimasti parecchio delusi e ora è arrivato il commento del boss di Xbox, Phil Spencer, che su Twitter ha scritto:

"Queste decisioni sono difficili per i team che creano i giochi e per i nostri fan".

"Anche se sono pienamente favorevole a dare ai team il tempo necessario per pubblicare questi fantastici giochi, ascoltiamo il feedback. Vogliamo fornire qualità e coerenza, continueremo a lavorare per soddisfare al meglio tali aspettative".

These decisions are hard on teams making the games & our fans. While I fully support giving teams time to release these great games when they are ready, we hear the feedback. Delivering quality & consistency is expected, we will continue to work to better meet those expectations. https://t.co/mIfXGd3rui