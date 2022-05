Starfield e Redfall, ci sono brutte notizie: entrambi i giochi sono stati rinviati

Bethesda ha annunciato che due dei suoi giochi in arrivo, Starfield e Redfall, sono stati posticipati al 2023. Starfield originariamente aveva una data di uscita dell'11 novembre per PC e Xbox Series X|S, mentre la data di lancio di Redfall doveva ancora essere annunciata.

"I team di Arkane Austin e Bethesda Game Studios hanno incredibili ambizioni per i loro giochi e vogliamo assicurarci che riceviate le versioni migliori e perfette", ha affermato Bethesda in una nota pubblicata su Twitter.

Lo slittamento di Starfield al 2023 è il più scioccante, poiché a giugno Todd Howard di Bethesda ha affermato di essere sicuro che il gioco avrebbe evitato un eventuale rinvio. "Siamo fiduciosi nella data", aveva dichiarato Howard in quel momento. Evidentemente così non è stato.

An update on Redfall and Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6