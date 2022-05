State of Decay 3, il team di Undead Labs è cresciuto molto nel corso degli anni e due foto lo dimostrano

Undead Labs è uno di quegli studi che ha avuto una crescita eccezionale dalla sua creazione. Nel corso degli anni è riuscito ad affermarsi come uno degli studi più interessanti su Xbox dopo il lancio di State Of Decay 2 e l'annuncio dello sviluppo del terzo capitolo.

State Of Decay 2 sta per compiere 4 anni e dal 2008 ad oggi lo studio di sviluppo è passato da 13 sviluppatori a diverse dozzine di oggi. Undead Labs sta sviluppando State Of Decay 3, il primo gioco in sviluppo da quando è arrivata l'acquisizione da parte di Microsoft.

Ora, attraverso i social network, Undead Labs ha condiviso una foto per mostrare la loro crescita negli ultimi anni. È evidente che far parte di Microsoft ha permesso loro di definirsi un grande studio sia per numero di personale che per possibilità di sviluppare i loro prossimi progetti, a partire da State Of Decay 3, sviluppato in Unreal Engine 5.

Ricordiamo che Xbox e Bethesda terranno il loro evento il 12 giugno: Undead Labs mostrerà qualcosa di più riguardo State of Decay 3? Non ci resta che attendere per scoprirlo.