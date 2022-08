Steam banna uno sviluppatore che ha insultato i suoi acquirenti

Studio Dolphin Barn Incorporated, creatori del gioco Domina, sono stati definitivamente bannati dai forum di Steam, dove viene distribuito il titolo, per aver violato continuamente le regole e le linee guida della community della piattaforma Valve, che sono le stesse per tutti gli sviluppatori e gli utenti. In precedenti occasioni, lo studio ha introdotto messaggi controversi nelle note di patch del suo gioco e ha promosso comportamenti nel forum tra i suoi clienti che vanno contro le regole di Steam.

Il fondatore dello studio ha condiviso sul suo profilo Twitter uno screenshot del messaggio che comunica l'espulsione dal forum: "Questa è la seconda volta che una tua pubblicazione viola le nostre regole e linee guida di discussione, nello specifico insultando o molestando un altro utente. Abbiamo anche assistito a una tendenza con messaggi offensivi inviati quando escludi i giocatori dalla tua community. Quando pubblichi contenuti nella community o comunichi con i tuoi giocatori, attieniti alle linee guida".

Le recensioni generali per Domina sono "per lo più positive". Tuttavia, le recensioni recenti sono "per lo più negative". Nel marzo di quest'anno, nelle note di patch per un aggiornamento, Dolhpin Barn Incorporated ha motivato i suoi utenti a smettere di indossare le mascherine e ha suggerito che la pandemia di coronavirus è una "menzogna". "Le donne non amano i ragazzi che si coprono il viso per la paura", si legge nella dichiarazione. Non solo ma lo studio a volte risponde alle recensioni negative su Steam con commenti offensivi nei confronti delle persone transgender e promuovendo un tipo di mascolinità tossica.

Dolphin Barn Incorporated, sebbene non sia in grado di pubblicare messaggi nella community di Steam, ha ancora la possibilità di aggiornare il titolo e pubblicare note sulla patch. Tuttavia, in una dichiarazione in cui si afferma che il suo gioco riceve recensioni fraudolente, che soffre di una campagna diffamatoria su Twitter e da parte dei media, che i moderatori di Steam sono "vigliacchi" e che i suoi follower dovrebbero "parlare" con Gabe Newell, aggiunge: "A questo punto, è dubbio che Domina riceverà futuri aggiornamenti su Steam".

