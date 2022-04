Steam Deck batte Elden Ring, è in cima alla classifica di vendita Steam

Come ogni settimana, il sito web SteamDB pubblica i dati sulle vendite di dispositivi e giochi all'interno della piattaforma di Valve.

Per la settimana terminata ieri 17 aprile, ci sono movimenti interessanti, in quanto il PC portatile di Valve, ovvero Steam Deck, si è piazzato in cima alla classifica, spodestando così Elden Ring e LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker che si trovano rispettivamente al secondo e terzo posto.

Le spedizioni di Steam Deck stanno continuando, con Valve che sta lentamente sfoltendo la coda di coloro che hanno preordinato il PC portatile lo scorso anno. A proposito, se siete tra i fortunati che hanno ricevuto il dispositivo, qui potete trovare alcuni accorgimenti per far durare più a lungo la batteria.

Ecco la classifica dei giochi e dispositivi più venduti la scorsa settimana.

Steam Deck Elden Ring LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker Sea of Thieves Valve Index VR Kit Call of Duty: Black Ops III No Man's Sky The Elder Scrolls Online Dread Hunger

Fonte: SteamDB