Stick it to the Stickman, il gioco dei creatori di Genital Jousting arriverà su PC via Steam

E alla fine, l'annuncio di Devolver Digital è arrivato: Stick it to the Stickman verrà portato su Steam nel 2023. Per chi non lo sapesse, Stick it to the Stickman è un picchiaduro roguelike a base di motoseghe, calci all'inguine e graffettatrici pazze, con spettacolari combattimenti basati sulla fisica, grandi quantità di caffè e orrende puzze usate come arma.

Stick it to the Stickman è una guida pratica per chiunque voglia tentare la scalata al successo nel modo più rapido possibile. Non risparmiate colpi (anche bassi) contro colleghi, intermediari e boss, imparando le "tecniche di business" più potenti fino a diventare il CEO della peggiore azienda d'America.

Nel campo del business, l'attacco è la miglior forma di difesa. Uccidete o verrete uccisi. Raccogliete potenziamenti e armi approvate dal dipartimento risorse umane per assicurarvi che il vostro stickman non sia affatto un impiegato modello. L'ambientazione distopica di Stick it to the Stickman, con gag intelligenti e angoscianti sul futuro del mondo capitalista, non mancherà di suscitare ilarità.

Stick it to the Stickman sarà giocabile al PAX West che si terrà dal 2 al 6 settembre.