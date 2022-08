Street Fighter 6 sarà seguito da un nuovo SNK vs. Capcom?

EVO 2022 è stato un ritorno a una forma "normale" per il torneo di giochi di combattimento. È stata la prima competizione di persona dopo la pandemia di Covid, ma è stato anche il momento in cui Kimberly e Juri sono stati rivelati in Street Fighter 6 ed è stata la prima volta in 16 anni che SNK vs. Capcom è stato menzionato in veste ufficiale.

All'EVO sono stati esposti poster di SNK vs. Capcom, ma non si trattava di un annuncio di un nuovo gioco della serie. In effetti, non ce n'è uno dai tempi di SNK vs. Capcom: Card Fighters DS del 2006. L'ultimo gioco di combattimento puro della serie crossover risale a tre anni prima: SVC Chaos, uscito nel 2003.

È passato parecchio tempo, ma questo non significa che la serie SNK vs. Capcom sia finita per sempre. Infatti, il producer Yauyuki Oda ha dichiarato che un nuovo capitolo è possibile. Parlando con VGC, Oda ha detto che i poster all'EVO sono stati accolti molto bene, il che significa che c'è interesse per un altro gioco SNK vs. Capcom. "Sicuramente in futuro, è qualcosa che credo tutti, da tutte le parti, siano interessati a realizzare", ha dichiarato. "I [poster] ci hanno aiutato a riconfermare che questa è probabilmente una delle cose più desiderate dalla community dei giochi di combattimento in tutto il mondo".

【EVO2022 SNK x Capcom】

After more than a decade, SNK and Capcom are back for two collaborative posters from the legendary illustrators Eisuke Ogura and Shinkiro!



Come get yours at the SNK Booth!#KOF15 #KOFXV #Evo2022 pic.twitter.com/s1xTpz2Awg — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) August 5, 2022

Naturalmente, ci sono molti altri progetti "su tutti i fronti" che hanno la priorità in questo momento. Da parte sua, Oda ha prodotto King of Fighters XV e sta continuando a supportarlo con personaggi aggiuntivi come Omega Rugal. Il director di SNK vs. Capcom 2, Hideaki Itsuno, è di nuovo al posto di director per il prossimo Dragon's Dogma 2. Per quanto riguarda i giochi di combattimento Capcom, l'attenzione si concentra ovviamente su Street Fighter 6 in uscita nel 2023, quindi un eventuale nuovo SNK vs. Capcom potrebbe farsi attendere un po'.

