Street Fighter 6, Resident Evil Village e molto altro: Capcom svela il programma per il Tokyo Game Show 2022

In vista del Tokyo Games Show 2022, Capcom ha confermato la sua lineup di giochi e il suo programma per l'evento.

Al TGS 2022, Capcom presenterà Street Fighter 6, Exoprimal, Monster Hunter Rise: Sunbreak, Resident Evil Village Gold Edition e Mega Man Battle Network Legacy Collection. Tutti i giochi saranno presentati il 15 settembre.

Com'è prevedibile, Street Fighter 6 sarà il protagonista principale dell'evento, con Capcom che mostrerà le modalità World Tour e Fighting Grounds con una demo in tempo reale. Il gioco avrà un proprio showcase il 16 settembre.

Capcom aveva già confermato il programma del TGS 2022 ad agosto. Secondo l'annuncio originale, il primo showcase, con tutti i suoi giochi in uscita, durerà circa 50 minuti.

