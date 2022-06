Super Mario Galaxy 2 arriverà su Nintendo Switch? Un leaker stuzzica i fan

Super Mario Galaxy 2 potrebbe seguire la scia del suo predecessore ed arrivare così su Nintendo Switch? Un leaker sembra esserne abbastanza sicuro.

Secondo l'account Twitter YoInfiniteTakes che racchiude un gruppo di insider e leaker, la pagina ufficiale di Super Mario Galaxy non è attualmente disponibile e rimanda ad una pagina generica di Nintendo. Si tratta di un restyling per il sito o qualcosa bolle in pentola?

Per adesso sono tutte supposizioni, ma ricordiamo che Alanah Pearce, sceneggiatrice presso Sony Santa Monica, ha dichiarato pochi giorni fa che Nintendo potrebbe tenere un suo direct proprio questo mese ed esattamente il 29 giugno. Ne sapremo qualcosa di più in questo presunto direct quindi?

Ovviamente prendete questa notizia con le dovute precauzioni in quanto non sappiamo nulla di un eventuale arrivo di Super Mario Galaxy 2 su Nintendo Switch. Vi ricordiamo che il primo capitolo della serie era approdato sulla console ibrida assieme a Super Mario 64 e Super Mario Sunshine nella raccolta Super Mario 3D All-Stars.