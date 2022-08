Switch Pro arriverà nella prima metà del 2023?

Un noto insider di Nintendo ha affermato che il publisher giapponese lancerà il vociferato Switch Pro nella prima metà del 2023. Negli ultimi due anni sono circolate molte voci e report relativi a Switch Pro, ma nessuno di questi rumor si è mai tradotto in un vero e proprio annuncio da parte di Nintendo. E mentre molti fan iniziano a perdere le speranze, sembra che la console sia davvero in programma.

Secondo Nate the Hate, un insider spesso citato che in passato ha condiviso scoop accurati su Nintendo, Switch Pro dovrebbe arrivare nel 2023. In una disussione su Twitter, l'insider ha detto che la console potenziata "uscirà nella prima metà del prossimo anno". Alla luce di ciò, sembra che Nintendo possa avere un grande annuncio da fare nei prossimi mesi.

In generale, non sarebbe sconvolgente se Nintendo lanciasse una versione più potente di Switch in futuro. Allo stato attuale, l'ultima console di Nintendo ha ben più di cinque anni, il che significa che comincia a "impallidire" rispetto alla potenza offerta da PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sebbene un modello "Pro" di Switch non sarebbe ancora all'altezza delle console di Sony e Microsoft in termini di specifiche tecniche, in teoria potrebbe migliorare l'esecuzione di diversi giochi sulla piattaforma.

Se Nintendo sta davvero cercando di lanciare un modello Switch Pro, perché ci sta mettendo così tanto tempo per realizzare questa console? Uno dei motivi potrebbe essere la carenza di hardware che si è verificata negli ultimi anni. È stato ben documentato che diverse aziende tecnologiche, tra cui Sony, Microsoft e Nintendo, hanno faticato a ottenere i chip necessari per creare console per videogiochi. Pertanto, se Nintendo aveva in programma di lanciare Switch Pro in precedenza, forse questi piani sono stati rimandati a causa di queste carenze di semiconduttori.

Nonostante da tempo circolano voci su Switch 2 e Switch Pro, di recente il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha detto che la società non ha in programma nessun nuovo hardware per questo anno fiscale.

Fonte: Comicbook.