Resident Evil 2 Remake ha rivitalizzato i giochi horror per il boss di Nightdive al lavoro su System Shock

Il CEO di Nightdive Studios, sviluppatore del remake di System Shock, ha attribuito al remake di Resident Evil 2 il merito di essere uno dei componenti chiave della rinascita dei giochi horror e dei remake.

Parlando con VGC, l'amministratore delegato di Nightdive Stephen Kick ha detto di non saper individuare il motivo esatto per cui il genere horror sci-fi sta vivendo una rinascita, ma ha citato l'uscita di Capcom nel 2019 come fattore principale.

"Sono un grande fan di Dead Space, quindi sono stato entusiasta di vedere che stanno rifacendo il primo gioco", ha detto Kick. "The Callisto Protocol sembra fantastico, e naturalmente abbiamo System Shock e, come hai detto tu, si stanno sviluppando nello stesso periodo".

"Sono molto felice di vederlo. L'horror sci-fi è probabilmente il mio genere preferito, quindi sono sempre alla ricerca di materiale di questo tipo, ma non saprei dire perché in questo momento, più che mai, stiamo assistendo a una sorta di rinascita di questo genere. Forse la gente si sta semplicemente stancando del fantasy".

"Negli anni Duemila c'erano World of Warcraft e Everquest, poi si è passati alla fantascienza, si è tornati al fantasy e ora si è tornati allo sci-fi. Bisogna guardare alla storia".

"Ma la cosa che mi sorprende davvero è che tradizionalmente i giochi horror e sci-fi non vendevano molto bene, ma credo che con l'avvento di alcuni dei remake più recenti, in particolare i giochi di Resident Evil, ci sia stato un enorme afflusso di persone che vogliono giocare titoli horror".

"Resident Evil 2 ha fatto un lavoro meraviglioso, ha davvero stabilito lo standard di qualità per i remake e ha venduto incredibilmente bene. E credo che questo sia stato un fattore importante per il remake di Dead Space".

"Dead Space è stato una risposta a Resident Evil 4 quando è uscito, quindi la storia si ripete".

Nightdive sta attualmente sviluppando il suo remake di System Shock, che è in fase di sviluppo dal 2016 e non ha ancora una data di uscita. Il gioco è stato tuttavia giocabile alla Gamescom il mese scorso.

Secondo il CEO e director del gioco Kick, i creatori originali Warren Spector e Paul Neurath hanno fornito regolarmente feedback sul remake.

"Sono stati fantastici", ha dichiarato. "Gli abbiamo fornito periodicamente delle build e abbiamo ricevuto il loro feedback, e ci hanno dato molto. Questa era la loro creatura ed è stata affidata a noi. Siamo fortunati ad averli con noi per farci capire quando non facciamo abbastanza. Abbiamo sicuramente applicato questo feedback".

Fonte: VGC.