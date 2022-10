System Shock Remake rinviato fino a marzo 2023?

Sembra che System Shock Remake sarà molto probabilmente rinviato a marzo 2023. La notizia arriva direttamente dalla pagina ufficiale del negozio di Steam, che ora riporta questa nuova data di uscita.

Prime Matter aveva inizialmente previsto l'uscita del gioco nel 2022. Tuttavia, è passato quasi un anno dall'annuncio e non abbiamo ancora una data di uscita per il titolo. E dato che la pagina del negozio di Steam è stata aggiornata poco fa, possiamo supporre che il gioco non arriverà nel 2022.

System Shock è un remake dell'amato classico per PC e utilizzerà l'Unreal Engine 4. Il remake sarà caratterizzato da meccaniche aggiornate e lo stesso vale per la grafica e l'IA dei nemici.

Inoltre, da quanto emerso finora, System Shock Remake sfrutterà la tecnologia DLSS di NVIDIA.

"System Shock è un perfetto remake dell'innovativo titolo del 1994 e affianca il gameplay classico a una grafica HD rinnovata, un sistema di controllo aggiornato, un'interfaccia ristrutturata e una colonna sonora tutta nuova", si legge nella descrizione ufficiale. "Anche SHODAN, uno dei nemici più iconici della storia del gaming, ritorna con la sua vice originale! Questa è la rinascita di un gioco leggendario, una vera e propria pietra miliare del settore".

Fonte: DSOGaming.