System Shock Remake si avvicina: lo sviluppo è 'quasi completo'

L'attesa per il remake di System Shock è stata lunga. Il titolo è stato annunciato per la prima volta nel lontano 2016 ed è in sviluppo presso i Nightdive Studios da un po' di tempo ormai, ma sembra che il gioco si stia finalmente avvicinando al lancio.

Parlando di recente con Windows Central, il director of business development di Nightdive, Larry Kuperman, ha affermato che lo sviluppo del remake di System Shock è "quasi completo".

La versione per PC del gioco sembra essere molto più avanti, con Nightdive che apparentemente ha finito di lavorare su tutte le armi, i nemici e altri elementi.

Il lavoro sulle versioni per console, tuttavia, è ancora in corso e Kuperman afferma che il team vuole lanciare il gioco su tutte le piattaforme contemporaneamente.

Nel dicembre dello scorso anno è stato confermato che il remake di System Shock sarà pubblicato dalla nuova etichetta di Koch Media, Prime Matter.

Al tempo, al gioco era stata assegnata una finestra di lancio nel 2022, anche se da allora non sono arrivati aggiornamenti.

System Shock Remake sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One.

Fonte: Gamingbolt.