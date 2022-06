Tell Me Why celebra il Pride Month ed è gratis su PC e Xbox One per tutto il mese

Tell Me Why, avventura narrativa sviluppata da Don't Nod (la società ha cambiato leggermente il nome proprio nella giornata di ieri), è stata lanciata a fine agosto 2020.

In occasione del Pride Month, Microsoft ha voluto sorprendere la community di Tell Me Why. Da oggi e per tutto il mese, tutti e tre i capitoli dell'avventura narrativa saranno completamente gratis su Xbox One, Xbox Series X/S e su PC.

Tell Me Why è un'avventura grafica in cui si mescolano il quotidiano, l'inspiegabile e i temi che si prestano al dialogo oltre il gioco stesso. La storia ci porta in una piccola cittadina dell'Alaska dove i gemelli Tyler e Alyson Ronan decifrano i ricordi del loro passato attraverso un legame soprannaturale.

We aim to create safe spaces in gaming, where everyone is invited to play as their authentic self



Join us in celebrating LGBTQIA+ communities this #Pride month and beyond: https://t.co/XEGwEj6Pw3 — Xbox (@Xbox) June 1, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Non è finita qui perché Microsoft e Xbox Design Lab stanno mettendo in vendita un controller "Pride" che potrà essere personalizzato con la propria bandiera. Inoltre, Microsoft donerà un totale di $ 170.000 alle organizzazioni non profit LGBTQIA+ americane.

Anche all'interno di altri giochi si potrà celebrare il Pride Month: Forza Horizon 5 offre una livrea esclusiva e anche in Halo Infinite sarà disponibile una targa ed emblema "Unity".

Fonte: Xbox