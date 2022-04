The Batman sta per arrivare in home premiere in digitale, ecco quando

The Batman ha visto il ritorno dell'iconico pipistrello al cinema il 3 marzo scorso, con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne ed una Gotham City che ha saputo incantare gli spettatori ancora una volta.

Se siete tra coloro che non sono riusciti ad andare al cinema per diversi motivi, niente paura. The Batman sta per arrivare infatti in versione digitale in 4k a partire dal 19 aprile: sarete in grado di vederlo comodamente a casa con tutta la famiglia o con gli amici, ad un importo molto conveniente.

Il film sarà disponibile per i primi 30 giorni al prezzo di 19,99€ in caso di acquisto o 14,99€ per il noleggio, il che può risultare conveniente rispetto alla visione in sala, specialmente se avete amici con cui vederlo.

Dopo 30 giorni decaderà la finestra premium: il prezzo dell'acquisto scende a 13,99 euro, mentre per il noleggio il prezzo si attesta su 4,99 euro. Dove vedere The Batman quindi? Ovviamente su diverse piattaforme come Amazon Prime Video, Infinity, ITunes, YouTube, Skyprimafila, Chili, Rakuten e Microsoft Store. Come potete vedere le scelte sono tante, perciò non avete più scuse!