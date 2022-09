The Case of the Golden Idol ha una data di uscita ed è un'ambiziosa avventura investigativa tutta da provare

The Case of the Golden Idol è riuscito a ritagliarsi un ottimo spazio sia alla Gamescom 2022 che al Future Games Show, attirando le attenzioni anche da sviluppatori di un certo livello come Lucas Pope (The Return of the Obra Dinn, Papers Please) e Sean Vanaman ( Firewatch).

Playstack, il publisher, ha rivelato la sua data d'uscita, annunciando anche un'ampia demo disponibile su Steam, in modo da dare un'occhiata a un titolo che sembra davvero promettente. The Case of the Golden Idol è un gioco poliziesco narrativo ambientato in un'Inghilterra alternativa del 18° secolo in cui i giocatori devono indagare sulle 11 morti più strane e raccapriccianti avvenute nell'arco di quarant'anni. Qualcosa di terribile collega queste tragedie, fornendo al giocatore un mistero più ampio da svelare.

"In un'epoca in cui il successo su PC sembra sempre più predeterminato dal genere e dalla compatibilità con gli streamer, Playstack ha la missione di creare successo anche per gli sviluppatori che sconvolgono le tendenze, infrangono i confini e, soprattutto, offrono qualcosa di eccezionale. The Case of the Golden Idol ne è l'esempio perfetto. È senza paura, ingegnoso e bellissimo. Adoriamo questo progetto e ci rallegriamo nel vedere la risposta straordinariamente positiva che evoca da coloro che lo interpretano". - Harvey Elliot, amministratore delegato di Playstack.

The Case of the Golden Idol arriverà il 13 ottobre su PC, tramite Steam.