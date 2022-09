The Last of Us di HBO sembra già un successo con il primo trailer che ha superato 2,5 milioni di visualizzazioni in un'ora

Nella giornata di ieri è arrivato il primo trailer per la serie HBO di The Last of Us. Il video ci ha permesso di dare un primo sguardo alle ambientazioni e agli attori Pedro Pascal e Bella Ramsey, che vestiranno i panni di Joel e Ellie.

A giudicare dalle visualizzazioni su Twitter, sembra proprio che i fan siano in trepidante attesa per questa ambiziosa serie TV.

Come riportato dal noto analista Benji-Sales, il primo trailer ha superato quota 2,5 milioni di visualizzazioni in un'ora sola.

"Il trailer di The Last of Us di HBO ha superato 2,5 milioni di visualizzazioni su Twitter in appena un'ora", scrive Benji-Sales.

"Si tratta di numeri estremamente alti da raggiungere così rapidamente. Sembra che le statistiche delle prime 24 ore saranno davvero impressionanti".

"HBO sta posizionando la serie come la sua "prossima grande produzione" dopo House of the Dragon".

The Last of Us HBO Trailer hits 2.5+ Million Views on Twitter in only an hour



These are extremely high numbers to hit so quickly. Looking like some very impressive first 24 Hour stats incoming



HBO is positioning the series as their "next big thing" after House of the Dragon pic.twitter.com/CjPu3NS5Zf — Benji-Sales (@BenjiSales) September 26, 2022

Al momento della scrittura, il trailer è a quota 11,7 milioni di visualizzazioni sull'account di Naughty Dog.

