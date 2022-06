The Walking Dead Last Mile ha una data di lancio ed è un mix tra videogioco e evento interattivo 'di massa'

Ora abbiamo nuove informazioni su The Walking Dead Last Mile, l'evento interattivo di Facebook Gaming e Facebook Watch.

Per chi non lo sapesse The Walking Dead: Last Mile offre un'esperienza narrativa nuova e diversa, catapultando una comunità di abitanti dell'Alaska nel mondo di The Walking Dead durante una diretta. In questo modo gli spettatori diventeranno dei veri e propri giocatori che decideranno le sorti dei personaggi.

Per interagire, i giocatori hanno semplicemente bisogno di un browser che consenta loro di accedere a Facebook e in questo modo saranno in grado di prendere decisioni per sopravvivere nel difficile mondo di gioco.

L'inizio di The Walking Dead Last Mile è previsto per l'11 luglio.