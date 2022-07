Thirsty Suitors mostrato con un nuovo trailer all'Annapurna Showcase, in una specie di Scott Pilgrim disponibile con una demo

Uno dei titoli più interessanti all'Annapurna Showcase è sicuramente Thirsty Suitors, un titolo davvero particolare e che sicuramente possiede una grossa dose di personalità. Viene mostrato con un nuovo trailer in cui possiamo vedere alcune delle caratteristiche del gioco, folli in certi aspetti.

Il titolo si suddivide in tre aspetti fondamentali: il primo è il combattimento, in cui affronteremo anche, un po' come in Scott Pilgrim, gli ex fidanzati della protagonista Jala. Il tutto si svolge a turni con un sistema basato sull'umore e le emozioni.

Ma Thirsty Suitors è anche un gioco di skate, in cui andare in giro per tutta Timber Hills, la cittadina protagonista del gioco. Ma è anche un simulatore di cucina, in cui Jala cercherà di impressionare la madre basato su un menu ispirato ai piatti dell'asia meridionale.

Se siete curiosi potrete provarlo già da adesso, grazie a una demo disponibile su Steam.