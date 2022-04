Thymesia, l'action RPG sulle orme di Dark Souls e Bloodborne torna a mostrarsi in un video gameplay

Anche se attualmente non c'è ancora una data di uscita per Thymesia, lo studio di sviluppo ha recentemente pubblicato un nuovo video gameplay che ci mostra il gioco in azione.

Nel video possiamo vedere quello che sembra un avamposto e il nostro protagonista che si fa strada uccidendo nemici in armatura. Ambientato in un mondo devastato da una pestilenza, Thymesia sfiderà i giocatori con frenetici combattimenti corpo a corpo mentre svelano i misteri che infestano il mondo di gioco.

Al centro della storia c'è Corvus, un misterioso personaggio capace di prendere le malattie dei nemici e di usarle come armi contro i suoi avversari; i giocatori si cimenteranno in combattimenti viscerali, combinando feroci abilità offensive, parate perfettamente sincronizzate e schivate dinamiche per abbattere nemici spietati.

Vi ricordiamo che Thymesia arriverà su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5: il titolo verrà pubblicato da Team17.