Thymesia è stato rinviato: il souls like ispirato a Bloodborne arriverà qualche giorno dopo la data prevista

Thymesia ha sicuramente catturato l'attenzione del pubblico, soprattutto per gli amanti dei lavori From Software e simili. L'ispirazione a Bloodborne è abbastanza palese ma il titolo sembra possedere già una sua identità, fatta di alchimia e un combat system davvero interessante.

C'è una piccola brutta notizia però: Thymesia non arriverà più il 9 agosto come previsto ma il 18, un piccolo rinvio che servirà al team di sviluppo (OverBorder Studio) per la pulizia del codice e risolvere gli ultimi problemini tecnici. Questa la nota della software house:

To ensure the best possible player experience, we're releasing a week later.



Thymesia launches August 18th! pic.twitter.com/IgLjyv4gJ2 — Thymesia Game (@OverBorderGames) July 15, 2022

"Dopo aver ascoltato i feedback dalla community dopo la pubblicazione della demo su Steam, abbiamo preso la difficile decisione di spostare la data d'uscita di Thymesia di qualche giorno, al 18 agosto. Ci stiamo impegnando al 100% per rendere Thyemsia la migliore esperienza possibile, e questi giorni aggiuntivi ci permetteranno di implementare i cambiamenti e gli aggiustamenti richiesti su tutte le piattaforme Apprezziamo tutto il supporto e l'affetto che avete dimostrato per il gioco".