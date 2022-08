Time Crisis e Steel Gunner: il ritorno suggerito dai nuovi marchi registrati da Bandai Namco

Bandai Namco ha registrato questo mese nuovi marchi per Time Crisis e Steel Gunner.

I marchi coprono prodotti come "macchine per videogiochi arcade" e "software per giochi per computer" e servizi come "fornitura di videogiochi online" e "un gioco a cui gli utenti della rete possono accedere tramite computer".

Non è chiaro se le domande di registrazione del marchio siano indicative di eventuali piani per far rivivere le serie con nuovi titoli.

Steel Gunner è stato il primo titolo light gun di Namco. Il gioco arcade è uscito nel 1990 ed è stato presto seguito da un sequel.

Time Crisis 5, uscito nelle sale giochi nel marzo 2015, è stato l'ultimo titolo della serie e anche l'ultimo gioco light gun del publisher.

L'ultimo gioco light gun pubblicato per console è stato Time Crisis: Razing Storm per PS3.

Il mese scorso Bandai Namco ha confermato che i suoi server sono stati violati e che sono state acquisite informazioni riservate.

In seguito all'attacco ransomware, il publisher di Pac-Man, Tekken e Dark Souls ha dichiarato che stava indagando sull'entità della fuga di notizie, che poteva includere informazioni sui clienti, e che stava rafforzando le sue misure di sicurezza per evitare che si ripetesse questa spiacevole situazione.

Fonte: VGC.