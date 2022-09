Deus Ex e Thief ora sono IP di Eidos Montreal, addio a Square Enix

Dallo scorso maggio Embracer Group ha accolto fra i suoi molteplici studi di sviluppo anche Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, acquistate da Square Enix al prezzo di circa 300 milioni di dollari, acquistando anche molti diritti sulle IP occidentali dell’azienda nipponica.

Aggiornando il loro sito, le due aziende hanno confermato di essere entrati in possesso dei diritti sulle loro proprietà intellettuali. Crystal Dynamics infatti è ora proprietaria di Tomb Raider, Perfect Dark e Legacy of Kain, mentre Eidos Montreal ha recuperato Thief e Deus Ex. Questo è accaduto in quanto Square Enix riteneva poco remunerativo avere degli studi fuori dal territorio nipponico e ha preferito concentrarsi su IP orientali come Final Fantasy.

I nuovi studi di Embracer Group sono a lavoro su nuovi progetti legati ai propri titoli storici: Crystal Dynamic si sta concentrando sul nuovo corso di Tomb Raider sfruttando le potenzialità dell’Unreal Engine 5, mentre Eidos Montreal sembra stia lavorando su un nuovo Deus Ex.

Speriamo sia la definitiva rinascita per due aziende che hanno fatto la storia del videogame.

Fonte:Rockpapershotgun