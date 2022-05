Tomb Raider e Deus Ex tra 'le IP migliori di sempre'. Square Enix 'le ha sprecate'

La grande notizia nella giornata di ieri è stata l'acquisizione della parte occidentale di Square Enix da parte di Embracer Group. Con questa acquisizione, anche grandi IP come Tomb Raider, Legacy of Kain e Deus Ex entrano a far parte della società svedese.

Ciò sembra si traduca in un'ottima notizia per Alex Battaglia di Digital Foundry, il quale ha condiviso la sua opinione su Twitter. Battaglia ha dichiarato: "Parliamo di alcune fra le migliori proprietà intellettuali per PC di sempre e Square Enix in qualche modo non ha mai avuto idea di come renderle IP di successo. Per cortesia, vendetele" ha dichiarato.

Nell'acquisizione troviamo anche Crystal Dynamics, studio che sta collaborando attivamente allo sviluppo di Perfect Dark assieme a The Initiative. Ricordiamo inoltre che recentemente è stato annunciato un nuovo gioco di Tomb Raider, sviluppato questa volta in Unreal Engine 5.

These are some of the best PC IPs of all time and SE somehow has no idea how to make them successful according to their ballooned expectations. Please sell. https://t.co/FaNLGDWjOm — Alexander Battaglia (@Dachsjaeger) May 2, 2022

Ad ogni modo non resta che aspettare e vedere se IP come appunto Deus Ex ritornerà per le console next-gen dopo questa acquisizione.