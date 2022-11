Deus Ex sta per tornare? Un nuovo gioco sarebbe nelle fasi iniziali dello sviluppo presso Eidos Montreal

A sorpresa è stata annunciata la chiusura di Studio Onoma. il nome dello studio, precedentemente noto come Square Enix Montreal, è stato dato solo poche settimane fa. Ora, in mezzo a questa spiacevole notizia potrebbe esserci qualcosa di interessante per i fan di Deus Ex: secondo Jason Schreier di Bloomberg, sono iniziati i lavori per un nuovo gioco della serie.

Lo sviluppatore di Deus Ex, Eidos Montreal, che Embracer ha acquisito in agosto, è ancora "intatto", secondo il report, e alcuni dipendenti di Onoma saranno trasferiti in questo team. Un gioco "ispirato a Stranger Things" che sarebbe stato sviluppato da Eidos è stato cancellato, ma lo studio sta ora lavorando su una proprietà "recentemente riscoperta", sta collaborando con Xbox su giochi tra cui il nuovo Fable e avrebbe un nuovo gioco di Deus Ex nelle fasi iniziali di sviluppo.

In precedenza Jeff Grubb di Giant Bomb ha detto che Eidos Montreal "vuole tornare immediatamente a Deus Ex". Non sembrava probabile che ciò accadesse sotto Square Enix, che ha tenuto la serie ferma dopo Deus Ex: Mankind Divided e alla fine l'ha "scaricata" a Embracer Group, insieme a Tomb Raider e agli studi che li producono. Ma il gigante Embracer ha espresso interesse nel portare avanti la serie.

Una persona che apparentemente non è al corrente della situazione è l'attore Elias Toufexis, che ha doppiato il protagonista Adam Jensen in Deus Ex: Human Revolution e Mankind Divided.

"Sono contento che stiano (apparentemente?) lavorando a un nuovo Deus Ex", ha twittato. "Per favore, smettete di chiedermelo perché non ne so nulla e non so se Adam Jensen ne farà parte. Amo la serie e spero di interpretare nuovamente Jensen. Ho zero informazioni!".

Al momento, Eidos non ha fornito informazioni ufficiali su un potenziale nuovo Deus Ex.

Fonte: PCGamer.