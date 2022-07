Square Enix con gli studi occidentali come Eidos e Crystal Dynamics? 'Un disastro ferroviario in slow motion'

Il fondatore ed ex leader di Eidos Montreal, Stephane D'Astous, ha rilasciato un'intervista in cui definisce pessima la gestione di Square Enix dei suoi studi occidentali.

Il manager ha criticato aspramente la direzione dell'azienda giapponese nella gestione degli studi occidentali e ha suggerito che la recente vendita di Eidos Montreal e Crystal Dynamics potrebbe essere stata motivata dall'interesse ad essere acquistata da Sony.

D'Astous ha spiegato che "era una fine prevedibile", parlando di quel declino in Occidente e di Eidos Montreal in particolare. "Ho lasciato perché mancavano delle cose dal front office. Prima di Square Enix, Eidos aveva una grande tradizione con i suoi team di sviluppo, ma non sapevano davvero come vendere i loro giochi. Ed era abbastanza chiaro".

Il fondatore di Eidos Montreal ha lasciato l'azienda nel 2014, due anni prima che Darrell Gallagher, capo di Crystal Dynamics, facesse lo stesso. E altri due anni dopo, IO Interactive, che era di proprietà di Square Enix, ha acquistato la sua libertà dopo aver negoziato con l'azienda giapponese.

D'Astous, ricordando l'eredità di Eidos Montreal, ha anche spiegato che "era chiaro che avevamo grandi IP che erano rimaste sullo scaffale. Si parlava di Legacy of Kain, ma non era potente come Deus Ex o Thief. Con Thief abbiamo fatto il meglio che potevamo e abbiamo avuto problemi", ha continuato. "Non sempre tutto viene fuori bene. Ci siamo andati vicini, ma mancavano alcuni ritocchi finali".

Un anno prima di lasciare l'azienda, D'Astous ricorda un periodo piuttosto teso in cui Square Enix si è detta delusa dalla performance finanziaria dell'azienda, quando gli sono stati richiesti sessantacinque milioni di dollari di profitti pur non avendo giochi da pubblicare.

"Siamo rimasti scioccati", spiega. "La pressione stava iniziando a crescere, dai miei dipendenti a me, da me ai miei superiori. Penso che quando le persone si trovano in una situazione di crisi lì si vede veramente come si comportano e quali sono i loro valori. E Non mi è piaciuto quello che ho visto".

D'Astous ritiene che Square Enix "non fosse così impegnata come speravamo" nei confronti dei suoi studi occidentali e afferma anche di aver sentito voci sull'interesse di Sony ad acquistare l'azienda, anche se solo dalla parte giapponese.

"Ci sono voci, ovviamente, che con tutte queste fusioni e acquisizioni Sony sia davvero interessata ad acquisire Square Enix. Ho sentito voci secondo cui Sony ha affermato di essere davvero interessata a Square Enix Tokyo, ma non al resto. Quindi penso che Matsuda-san ha venduto il resto a un prezzo d'occasione".

"Dal mio punto di vista è stato comunque un incidente ferroviario al rallentatore", conclude. "Era prevedibile che il treno non stesse andando nella giusta direzione. E forse questo giustifica la vendita a 300 milioni di dollari. Ma in realtà non è molto. Non ha alcun senso".

Fonte: Eurogamer