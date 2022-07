Tony Hawk's Pro Skater 3+4 è stato annullato? Ora resuscita nel metaverso The Sandbox

Qualche tempo fa Tony Hawk ha annunciato una pessima notizia: nonostante sia in costruzione, il progetto Tony Hawk's Pro Skater 3+4 che doveva seguire il remake di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 è puramente e semplicemente stato cancellato da Activision a favore di un'altra famosa saga: Diablo.

Solo poche ore fa tuttavia, il gioco sandbox e metaverso The Sandbox composto da NFT ha stretto una partnership con il brand Tony Hawk Inc. e Autograph con l'obiettivo di creare un universo dedicato allo skateboard. In questa area creata in The Sandbox, i giocatori possono progettare dove creare un gigantesco skatepark virtuale per eseguire trick spettacolari.

"Sono stato un fan delle nuove tecnologie per tutta la vita - dai primi videogiochi e personal computer con capacità CGI; quindi sono affascinato dal metaverso e chiaramente entusiasta di portare la nostra cultura nel panorama virtuale di The Sandbox" ha dichiarato Tony Hawk.

Oltre all'arrivo di Tony Hawk nel gioco The Sandbox, da parte sua, la società Autograph si occupa della progettazione di NFT che portano l'immagine dello skater professionista. Sarà quindi possibile acquistare avatar che riprendono gli abiti e le attrezzature più emblematiche dello sportivo, a cominciare dallo skateboard che Tony Hawk utilizzò nel 1999, durante gli X Games, per entrare nei famosi 900.

