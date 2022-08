Twitch Rivals Fortnite: l'ex attrice porno Adriana Chechik è stata esclusa dall'evento

Il 25 agosto 2022, alla streamer di Twitch ed ex attrice porno Adriana Chechik è stata negata la partecipazione all'evento Twitch Rivals Fortnite No Builds. Secondo quanto riferito da Epic Games, la creatrice è stata bloccata a causa di una comunicazione errata e presumibilmente per non aver soddisfatto la richiesta di Twitch Rivals di collaborare con Adriana Chechik per rimuovere i "riferimenti agli adulti" dallo sfondo del suo stream.

È una notizia agrodolce per Adriana Chechik, visto che da quando si è ritirata dall'industria dell'intrattenimento per adulti si è concentrata principalmente sullo streaming su Twitch. Tuttavia, a causa del suo passato nell'industria pornografica, le è stato impedito di entrare in Twitch Rivals.

Lamentandosi ha affrontato la decisione di Epic Games di "escluderla", affermando: "ci sono due tipi di processi di approvazione che si devono affrontare per queste competizioni".

Adriana Chechik ha aggiunto: "la prima approvazione è quella di Twitch Rivals e di Twitch. La seconda è quella dell'azienda che ospita l'evento. E credo che ieri sera abbiano deciso di non approvarmi a causa del mio lavoro per gli adulti, quindi a causa del mio passato e del mio lavoro, sono stata esclusa".

La streamer di Twitch ha chiarito in conclusione: "Epic Games non ha approvato il mio background, ma va bene così. Ci sono abituata, quindi va bene così".

Alla luce della controversia, Epic Games ha affrontato pubblicamente il blocco, dichiarando: "ci dispiace molto che sia successo. La richiesta a Twitch Rivals era di lavorare per rimuovere i riferimenti agli adulti dallo sfondo dello streaming a causa della classificazione del nostro gioco. Non abbiamo alcun problema con la tua partecipazione agli eventi o allo streaming di Fortnite".

In una dichiarazione fornita a Dot Esports, un portavoce di Epic Games ha affermato che il rifiuto è stato "il risultato di una comunicazione errata tra noi e Twitch, e non avrebbe mai dovuto avere un impatto sulla partecipazione della streamer all'evento Rivals Fortnite".

Il portavoce di Epic Games ha aggiunto che "a causa della classificazione 'T' di Fortnite, le nostre politiche vietano contenuti maturi in relazione a Fortnite. Abbiamo chiesto a Twitch di lavorare con Adriana per rimuovere i riferimenti a contenuti per adulti nello sfondo del suo stream. Per essere chiari: Adriana è più che benvenuta nello streaming di Fortnite e vogliamo che partecipi ai prossimi eventi".

Successivamente, Adriana Chechik è stata bannata da Twitch poco dopo per motivi sconosciuti. Quindi non solo le è stato negato l'ingresso a causa di una "comunicazione errata" tra Epic Games e Twitch, ma le è stato anche vietato lo streaming sulla piattaforma.

Fonte: Ginx.tv.