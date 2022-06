Vampire The Masquerade Bloodlines 2: spuntano le immagini del gioco originale prima del suo reboot

Di Vampire the Masquerade Bloodlines 2 è da un po' di tempo che non si sente parlare, tanto che i fan più accaniti sono abbastanza preoccupati. Ora, emergono nuove immagini, ma della versione originale del gioco, quella cancellata dopo che il titolo ha subito un reboot.

Un ex sviluppatore ha condiviso alcuni screenshot della versione di Hardsuit Lab. Queste immagini includono una schermata di menu, schermate di gioco, dialoghi, vari luoghi ed una mappa. Come sottolineato dal post, alcuni di questi potrebbero comunque essere HUD concenttuali.

Tuttavia ciò che salta all'occhio è che queste immagini mostrano una versione quasi completa di Bloodlines 2. Ciò ci fa capire più o meno come sarebbe stato il gioco sviluppato da Hardsuit Lab. Come poi sappiamo, il progetto è stato poi ritirato da Paradox Interactive e messo in standby.

Per adesso sappiamo che un altro studio sta lavorando al gioco, ma attualmente non è ancora stato annunciato il nome di questo studio e nemmeno a che punto sia lo sviluppo. Insomma, il reboot di questo titolo tanto atteso è ancora avvolto nel mistero.

Fonte: GamesRadar