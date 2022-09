Warhammer 40,000: Darktide per PC ha una data per la closed beta

Lo sviluppatore Fatshark ha annunciato le date per il test closed beta del suo prossimo gioco cooperativo Warhammer 40.000: Darktide.

La beta si svolgerà dal 14 al 16 ottobre e sarà esclusiva della versione PC.

I giocatori interessati a provare il gioco in anteprima possono ora iscriversi alla closed beta sul sito ufficiale del gioco. Purtroppo, lo studio non ha rivelato esattamente quali contenuti saranno disponibili durante la beta chiusa di Darktide.

Warhammer 40,000: Darktide è un gioco multiplayer cooperativo per 4 giocatori che si svolge nell'ambientazione di Warhammer 40,000. I giocatori si ritroveranno su Atoma Prime, dove un culto di eretici - Admonition - ha preso il controllo. L'Inquisizione arriva sul pianeta per combattere il Caos e incarica i giocatori di avventurarsi nell'alveare su Tertium e di lottare per la loro sopravvivenza.

Originariamente previsto per il 13 settembre, Warhammer 40.000: Darktide è stato rinviato al 30 novembre su PC. La versione Xbox Series X/S non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe essere lanciata poco dopo la versione PC.

Fonte: Gamingbolt.