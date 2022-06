Warhammer 40.000: Darktide è disponibile al preordine in due versioni

Manca ancora un po' al 13 settembre, ma Warhammer 40.000: Darktide è già prenotabile su PC e Xbox Series X|S, essendo esclusiva console Microsoft. Dispobile in due versioni, il preorder permetterà di ricevere elementi cosmetici come Atoman Star Weapon e Vanguard of the Imperium.

La versione standard sarà disponibile al prezzo di 39,99€ mentre la Imperial Edition costerà 59,99€ ma avrà diversi bonus, come valuta in-game molti elementi cosmetici per il proprio personaggio. Darktide promette un combat system assai più profondo, sia a distanza sia corpo a corpo e non dimentichiamci che questo co-op 4 giocatori, arriverà sul Game Pass al day one.

"Riconquista la città di Tertium dalle orde di nemici assetati di sangue in questo brutale e intenso sparatutto d'azione. Warhammer 40.000: Darktide è la nuova esperienza co-op dai premiati creatori della serie Vermintide. Nelle profondità della città alveare, i semi della corruzione minacciano di schiudersi e trasformarsi in un'inarrestabile forza oscura. Una misteriosa e terrificante potenza vuole prendere il controllo dell'intera città. Insieme ai tuoi alleati dell'Inquisizione, dovrai eradicare il nemico prima che la città soccomba al Caos. Quando Tertium cadrà, i reietti saliranno al potere."

Fonte: Steam