Witchfire, l'FPS horror entrerà presto in accesso anticipato

Al Summer Game Fest è stato presentato dopo molto tempo un video gameplay di Witchfire. Il team di sviluppo ha colto inoltre l'occasione per affermare che il gioco entrerà in accesso anticipato "presto". Quanto sia questo presto non si sa ancora, visto che non è stata condivisa una finestra.

Witchfire è un FPS impegnativo che fornisce ai giocatori diversi strumenti per proseguire nelle aree di gioco ma che comunque metterà a dura prova anche gli appassionati più navigati. Il video gameplay ne è un esempio in quanto i giocatori dovranno destreggiarsi nel mondo di gioco utilizzando non solo armi, ma anche magie. Eccovelo di seguito.

Witcfire dovrebbe uscire entro quest'anno su PC.