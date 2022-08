Wyrdsong è un RPG da veterani dietro a Fallout 3, Fallout New Vegas, Skyrim e Dragon Age! Il primo trailer

È un titolo di cui si è visto pochissimo ma che incuriosisce davvero parecchio soprattutto perché alle sue spalle ha veterani incredibili che hanno lavorato in Bethesda, Obsidian e BioWare a capolavori come Fallout 3, Fallout New Vegas, The Elder Scrolls V Skyrim e Dragon Age Inquisition.

Wyrdsong è un RPG open world sovrannaturale che nel suo primo trailer cattura sicuramente l'attenzione per lo stile anche se è ancora una incognita sotto tantissimi aspetti.

Il fatto che alle spalle ci siano grandissimi veterani fa ben sperare!