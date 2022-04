Xbox ed esclusive: Certain Affinity sta assumendo per il vociferato titolo ispirato a Monster Hunter

Microsoft ha annunciato ufficialmente una serie di importanti giochi in arrivo dagli Xbox Game Studios e, se dobbiamo credere ai rumor, ce ne sono molti altri di cui non siamo ufficialmente a conoscenza, alcuni dei quali sono in lavorazione presso studi esterni che hanno ha collaborato con Xbox.

Uno di questi è, secondo i report, in fase di sviluppo presso Certain Affinity. Sebbene lo studio sia noto come uno studio di supporto, secondo quanto riferito sta lavorando a una nuova IP AAA ispirata ai giochi Monster Hunter di Capcom, in esclusiva per Xbox.

Sebbene nulla sia stato annunciato ufficialmente, è interessante notare che un annuncio di lavoro pubblicato da Certain Affinity per la posizione di senior graphics engineer menziona che lo studio sta lavorando a una "nuova IP originale", mentre i requisiti nell'annuncio di lavoro elencano anche esperienza con giochi AAA e "esperienza di sviluppo su console Xbox".

Certain Affinity is looking for a Senior Graphics Engineer specifically with "development experience on Xbox consoles". The studio is rumoured to work on a new AAA IP with XGS Publishing that shares similarity with Monster Hunter.https://t.co/7Sny4WLCtZhttps://t.co/WwKlxbvgY5 pic.twitter.com/4UaqVkKl4E — Klobrille (@klobrille) April 9, 2022

Secondo i report, questo non è l'unico progetto esclusivo per Xbox in lavorazione presso Certain Affinity. Lo studio starebbe anche lavorando a una nuova modalità multiplayer per Halo Infinite.

Fonte: Gamingbolt.