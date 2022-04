Xbox Game Pass, svelati i giochi che abbandoneranno il catalogo ad aprile e ci sono anche dei grandi nomi

Ecco quali saranno i giochi in uscita questo mese su Xbox Game Pass. Per gli amanti del baseball ci sono cattive notizie poiché MLB The Show 21 sarà uno di questi. Il giorno in cui dovrebbe essere rimosso è il 16 aprile.

Probabilmente la scelta ha qualcosa a che fare con il fatto che MLB The Show 22 esce proprio oggi, ed è disponibile dal primo giorno su Game Pass. Anche Pathway verrà rimosso da Game Pass PC, sempre il 16 aprile. Un paio di anni fa Pathway era disponibile come download gratuito su Epic Games Store, in linea con un aggiornamento dell'epoca. È un gioco di tattica a turni ambientato nel 1936 in cui i giocatori cercano di impedire ai nazisti di nascondere tesori nei templi nordafricani.

In uscita da PC Game Pass c'è Destiny 2, la versione gratuita del gioco. Anche The Long Dark lascerà il servizio alla fine di questo mese. Questo titolo vi vede sopravvivere su una catena montuosa innevata, cercando rifornimenti, mentre dovrete prevenire il congelamento.

games leaving Game Pass in a couple weeks pic.twitter.com/tM335VohYn — Wario64 (@Wario64) April 2, 2022

Infine, sempre in uscita da Game Pass ad aprile, c'è il gioco Rain on Your Parade. Qui vestirete i panni di una nuvola che è decisa a peggiorare la giornata degli altri. Fonte: GameRant