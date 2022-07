Xbox Games With Gold, annunciati i giochi 'gratis' di agosto

Microsoft ha annunciato ufficialmente tutti e quattro i titoli Xbox Games With Gold per agosto 2022. Questi giochi sono disponibili per il download gratuito per i membri Xbox Live Gold, inclusi gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Vediamoli nel dettaglio.

Calico - dal 1° al 31 agosto

Calico è un simulatore di comunità in cui vi verrà affidato un compito importantissimo quanto adorabile: ricostruire la caffetteria per gatti del villaggio e affollarlo con bellissime e coccolosissime creature! Viaggerete in un piccolo villaggio pieno di ragazze magiche e altri fantastici amici, e vi verrà data in gestione una malandata caffetteria per gatti. Riempite il vostro locale di mobili graziosi, divertenti decorazioni, dolci deliziosi e fatelo tornare a brulicare di animali come un tempo.

ScourgeBringer - dal 16 agosto al 15 settembre

Ambientato in un mondo post-apocalittico in cui un’entità misteriosa ha portato scompiglio su tutta l’umanità, ScourgeBringer vi mette nei panni della guerriera più letale del suo clan: Kyhra. Aiutatela a esplorare l’ignoto e aprire un varco attraverso macchine antiche che proteggono il sigillo del suo passato, e forse anche la redenzione dell’umanità.

Saints Row 2 - dal 1° al 15 agosto

Unitevi ai 3rd Street Saints nel seguito del videogioco hit del 2006! Saints Row offre una personalizzazione approfondita dei personaggi, un mondo completamente esplorabile via terra, aria o mare, e una modalità cooperativa online che vi permette di giocare con un amico l'intera trama di Saints Row 2.

Monaco: What’s Yours is Mine - dal 16 al 31 agosto

Monaco: What's Yours Is Mine è un gioco di furti e rapine. Riunite un gruppo di ladri e realizzate il colpo perfetto.

Fonte: Xbox Wire