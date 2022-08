Xbox potrebbe avere più giochi retrocompatibili dopo l'accordo con Activision Blizzard

Con l'accordo Activision-Blizzard in attesa di approvazione da parte di diversi enti regolatori della concorrenza in tutto il mondo, Xbox potrebbe ottenere alcuni giochi retrocompatibili in più se l'affare dovesse andare in porto.

Il noto insider di Xbox Shpeshal_Nick è recentemente apparso nell'ultimo episodio del podcast XboxEra, parlando di alcune buone notizie per i fan di Xbox che potrebbero effettivamente verificarsi se l'accordo Activision-Blizzard dovesse concludersi.

Secondo la fonte, ci sono alcuni titoli di generazioni precedenti pubblicati da Activision-Blizzard che non possono essere resi disponibili su Xbox One o Xbox Series X/S attraverso la funzione di retrocompatibilità a causa di problemi di licenza.

La fonte ritiene che se Microsoft riuscirà ad acquisire Activision-Blizzard, queste barriere di licenza verranno eliminate e i fan di Xbox potranno godere di qualche gioco classico in più sulle loro console current-gen, grazie alla retrocompatibilità.

Sfortunatamente, il leaker non ha rivelato nulla su questi titoli, ma ha chiarito che non dobbiamo aspettarci che i giochi Marvel appaiano nel catalogo retrocompatibile, poiché i problemi di licenza per questi titoli come Spider-Man o X-Men sono molto più complicati.

Non si sa ancora di quali giochi si tratterà, ma alcuni fan sperano di poter vedere le versioni classiche di Crash Bandicoot e Call of Duty nel catalogo una volta concluso l'accordo.

Naturalmente, prima bisognerà attendere l'approvazione delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo. Microsoft ha bisogno di almeno 20 approvazioni e finora ne ha ricevuta solo una dall'Arabia Saudita.

Dopo l'acquisizione di Activision-Blizzard, il boss di Xbox Phil Spencer ha rivelato che non vede l'ora di ridare vita ad alcune delle IP della società scomparse negli ultimi anni.

Negli ultimi 10 anni Activision-Blizzard si è concentrata soprattutto sulle sue IP più importanti, con la maggior parte degli studi Activision che hanno contribuito ai progetti di Call of Duty e hanno pubblicato solo alcuni remake e rimasterizzazioni di Crash Bandicoot e Spyro. D'altro canto, Blizzard ha dedicato la maggior parte dei suoi sforzi ai franchise di Overwatch e Diablo, dimenticando alcune serie amate come StarCraft.

Fonte: Dualshockers.