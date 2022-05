Xbox Series S avrebbe problemi di memoria e gli sviluppatori sembrano in difficoltà

Xbox Series S offre un'alternativa considerevolmente più economica rispetto a Series X, ma a quanto pare non è un'ottima scelta per gli sviluppatori.

Digital Foundry ha rivelato alcuni dettagli interessanti su Xbox Series S. Secondo la redazione britannica, gli sviluppatori stanno avendo difficoltà a realizzare giochi per la console. Si evidenzia che più sviluppatori hanno affermato che Xbox Series S a volte è una vera "seccatura".

Alcuni potrebbero pensare che l'hardware più debole sia il colpevole dei problemi affrontati dagli sviluppatori, ma in realtà c'è di più. In particolare, la potenza della CPU e della GPU non è ciò che ha causato difficoltà agli sviluppatori. Invece, i problemi deriverebbero dai vincoli di memoria.

Va notato che questo non lo afferma solo Digital Foundry e ci sono stati altri che hanno detto lo stesso. Quest'anno è stato lanciato uno dei giochi più attesi, Dying Light 2, apprezzato dalla critica sia per il gameplay che per la grafica. Tuttavia, il titolo si è "comportato" molto bene solo su Xbox Series X e PlayStation 5. Lo scenario su Xbox Series S è completamente diverso.

I giocatori che stavano giocando a Dying Light 2 su Xbox Series S hanno dovuto affrontare una miriade di problemi, insieme al frame rate di 30 FPS. Alcuni potrebbero dire che ci sono altri giochi open world sulla console che girano abbastanza bene, quindi qual è il problema con Dying Light 2?

Digital Foundry: Heard from multiple developers that Xbox Series S is a pain



We're still at the beginning of the generation and S is already constrained with memory issues. 🥴#Xbox #XboxSeriesS 🤕 pic.twitter.com/23CwXghn3l